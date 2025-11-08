Ричмонд
Десять населенных пунктов Курской области остались без электроснабжения

Часть Кореневского района Курской области осталась без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Часть Кореневского района Курской области осталась без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«На одном из объектов энергетики в посёлке Коренево началось возгорание. Произошло аварийное отключение света — без электричества остались 10 населённых пунктов около 2.5 тыс. потребителей. Бригады энергетиков в ближайшее время приступят к устранению нарушений», — заявил губернатор Александр Хинштейн.

