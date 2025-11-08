Украинские войска попали в полное окружение под Красноармейском: главные новости об СВО на 8 ноября

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» применяют тактику предварительного уведомления противника перед наступлением. Как сообщил командир боевой машины с позывным Унон, перед атакой в тыл вражеских позиций запускаются снаряды с листовками, содержащими призыв сложить оружие и сдаться в плен. Если противник игнорирует это предложение, по его позициям наносится удар фугасными снарядами.