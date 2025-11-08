В Курской области десять населенных пунктов остались без света

«Часть Кореневского района осталась без электроснабжения. По предварительным данным, на одном из объектов энергетики в посёлке Коренево началось возгорание. Произошло аварийное отключение света — без электричества остались 10 населённых пунктов (около 2,5 тысячи потребителей). Причина аварии устанавливается», — написал он в Telegram-канале.