В Курской области десять населенных пунктов остались без света

В Курской области десять населенных пунктов остались без света из-за пожара.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Десять населённых пунктов остались без электричества в Кореневском районе Курской области из-за возгорания на объекте энергетики, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Часть Кореневского района осталась без электроснабжения. По предварительным данным, на одном из объектов энергетики в посёлке Коренево началось возгорание. Произошло аварийное отключение света — без электричества остались 10 населённых пунктов (около 2,5 тысячи потребителей). Причина аварии устанавливается», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор держит ситуацию на личном контроле.

