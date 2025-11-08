Ричмонд
Хинштейн: в Кореневском районе без света остались около 2,5 тыс. человек

Электричество отключили в 10 населенных пунктах Курской области.

В Кореневском районе Курской области без света остались почти 2,5 тыс. человек. Об этом в субботу сообщает глава региона Александр Хинштейн.

Причиной аварийного отключения электроснабжения он назвал, предварительно, возгорание на одном из объектов энергетики в посёлке Коренево.

«Бригады энергетиков в ближайшее время приступят к устранению нарушений. Ситуацию держу на личном контроле», — заверил глава Курской области.

