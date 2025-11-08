Ричмонд
Около 2,5 тысячи жителей остались без света в Курской области

Возгорание на объекте энергетической инфраструктуры в Курской области привело к отключению электричества. По данным губернатора региона Александра Хинштейна, в результате инцидента без электроснабжения остались примерно 2,5 тысячи жителей десяти населённых пунктов Кореневского района.

Источник: Life.ru

«По предварительным данным, на одном из объектов энергетики в посёлке Коренево началось возгорание. Произошло аварийное отключение света — без электричества остались 10 населённых пунктов (около 2,5 тыс. потребителей). Причина аварии устанавливается», — написал он в Telegram-канале.

Бригады энергетиков скоро начнут устранять нарушения. Хинштейн держит ситуацию на личном контроле.

Ранее появилось видео из обесточенного после ночного удара Киева. На видео, распространяемых в социальных сетях, видны автомобили, движущиеся по неосвещённым улицам с включенными фарами. Отключения электроэнергии затронули не только Киев. Жители Харькова и Изюма также сообщают о проблемах со светом. В столице Украины на завтра вводятся графики отключений, предусматривающие отсутствие электричества примерно на 11 часов. В «Центрэнерго» заявили об остановке всех государственных ТЭС на Украине. По заявлению компании, причиной стали ночные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

