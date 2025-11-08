Дагестанского религиозного деятеля задержали в аэропорту Москвы

Дагестанский религиозный деятель Ахмад Батлухский задержан в московском аэропорту. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем телеграм-канале.
По его информации, Батлухского уже доставили обратно в Махачкалу для проведения следственных действий. Ранее против него было возбуждено уголовное дело по статье о клевете.
В мае этого года Батлухский сообщал, что полиция Махачкалы объявила его в розыск по статье 128.1 УК РФ.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.