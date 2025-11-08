Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дагестанского религиозного деятеля задержали в аэропорту Москвы

Дагестанский религиозный деятель Ахмад Батлухский задержан в московском аэропорту.

Дагестанский религиозный деятель Ахмад Батлухский задержан в московском аэропорту. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем телеграм-канале.

По его информации, Батлухского уже доставили обратно в Махачкалу для проведения следственных действий. Ранее против него было возбуждено уголовное дело по статье о клевете.

В мае этого года Батлухский сообщал, что полиция Махачкалы объявила его в розыск по статье 128.1 УК РФ.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.