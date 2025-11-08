Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны Бельгии направило 149 тысячам 17-летних предложения вступить в армию

Минобороны Бельгии направило 149 тысяч писем 17-летним жителям страны с предложением вступить в армию и пройти добровольную военную службу. Об этом сообщил глава министерства Тео Франкен.

Бельгия готовит население к возможным серьезным конфликтам.

Минобороны Бельгии направило 149 тысяч писем 17-летним жителям страны с предложением вступить в армию и пройти добровольную военную службу. Об этом сообщил глава министерства Тео Франкен.

«Всех 17-летних жителей страны призывают заинтересоваться службой в армии в целом и особенно добровольным военным годом», — сообщил Тео Франкен в соцсети X.

После приостановки обязательной военной службы в 1994 году, в Бельгии сохранялась возможность добровольного вступления в армию, однако эта система не носила массового характера. В августе Франкен заявил, что Бельгия вновь введет добровольную военную службу, чтобы подготовить жителей к возможным конфликтам высокой интенсивности.

Ранее в Бельгии вспыхнул скандал из-за поставок истребителей F-35. Новые самолеты раскритиковали за чрезмерный шум и дороговизну.