Минобороны Бельгии направило 149 тысячам 17-летних предложения вступить в армию

Бельгия готовит население к возможным серьезным конфликтам.
Минобороны Бельгии направило 149 тысяч писем 17-летним жителям страны с предложением вступить в армию и пройти добровольную военную службу. Об этом сообщил глава министерства Тео Франкен.
«Всех 17-летних жителей страны призывают заинтересоваться службой в армии в целом и особенно добровольным военным годом», — сообщил Тео Франкен в соцсети X.
После приостановки обязательной военной службы в 1994 году, в Бельгии сохранялась возможность добровольного вступления в армию, однако эта система не носила массового характера. В августе Франкен заявил, что Бельгия вновь введет добровольную военную службу, чтобы подготовить жителей к возможным конфликтам высокой интенсивности.
Ранее в Бельгии вспыхнул скандал из-за поставок истребителей F-35. Новые самолеты раскритиковали за чрезмерный шум и дороговизну.