Минобороны Бельгии направило 149 тысячам 17-летних предложения вступить в армию

После приостановки обязательной военной службы в 1994 году, в Бельгии сохранялась возможность добровольного вступления в армию, однако эта система не носила массового характера. В августе Франкен заявил, что Бельгия вновь введет добровольную военную службу, чтобы подготовить жителей к возможным конфликтам высокой интенсивности.