В большей части Украины ограничили подачу электричества из-за остановки ТЭС

8 ноября компания «Центрэнерго» сообщила, что все государственные тепловые электростанции на Украине остановлены. На объектах была полностью прекращена генерация. Ранее Минобороны России отчитывалось об ударе по объектам военно-промышленного комплекса и газо-энергетического комплекса Украины.