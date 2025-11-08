Ричмонд
В большей части Украины ограничили подачу электричества из-за остановки ТЭС

В большинстве регионов Украины до конца 9 ноября введены аварийные ограничения электричества. Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

Источник: Reuters

Для бытовых потребителей введены графики почасовых отключений. Для промышленных — графики ограничения мощности. «Когда электричество появляется по графику, пожалуйста, потребляйте его экономно», — отмечается в заявлении.

8 ноября компания «Центрэнерго» сообщила, что все государственные тепловые электростанции на Украине остановлены. На объектах была полностью прекращена генерация. Ранее Минобороны России отчитывалось об ударе по объектам военно-промышленного комплекса и газо-энергетического комплекса Украины.

«Центрэнерго» — одно из крупнейших предприятий электроэнергетики Украины. Его доля в общем объеме производства страны составляет около 8%, в структуре тепловой генерации — около 18%.