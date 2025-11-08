Умер экс-ведущий шоу Top Gear Уилсон: его творческий путь

Сам Уилсон начал работу в BBC еще в 1993 году, где стал одним из ведущих оригинальной версии телепередачи Top Gear совместно с Джереми Кларксоном. Он участвовал в программе на еженедельной основе вплоть до прекращения ее выпуска в 2001 году, часто выступая в роли эксперта по автомобилям с пробегом.