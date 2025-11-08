Ричмонд
Аэропорт в Литве приостановил полеты на фоне информации об аэростатах

Аэропорт Вильнюса приостановил полеты на фоне информации об аэростатах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Аэропорт Вильнюса приостановил полеты на фоне информации о движении одного или более аэростатов в его направлении.

«Этим вечером в 20.45 (21.45 мск) воздушный трафик в аэропорту Вильнюса был временно приостановлен. По предварительной информации, решение ввести ограничения было связано с движением одного или более аэростатов в направлении аэропорта Вильнюса», — говорится в сообщении аэропорта в соцсети Facebook *.

Там добавили, что ограничения будут действовать до 23.45 по местному времени (00.45 мск).

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.