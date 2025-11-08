Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неопознанных объектов

Ранее аэропорт Вильнюса уже приостанавливал свою работу из-за «вторжения» воздушных шаров. Компания «Аэропорты Литвы» сообщила, что причиной стали метеорологические зонды, якобы используемые для переброски контрабандных сигарет. Тогда работа столичного аэропорта была приостановлена на несколько часов, что привело к задержкам, отменам и перенаправлениям десятков рейсов. До этого, 24 октября, работа аэропортов Вильнюса и Каунаса также была приостановлена по той же причине.