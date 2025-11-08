В Киеве серьезные перебои в подаче электричества, в городе блэкаут, городское освещение отключено. Об этом сообщает издание «Страна» в Telegram-канале.
Издание отмечает, что город буквально погрузился во тьму и публикует видеозаписи, на которых видны обесточенные киевские улицы.
«В Киеве идут отключения света. Многие дома в городе этим вечером без электричества», — говорится в публикации.
Ранее KP.RU сообщал, что на Украине остановили работу все государственные ТЭС после ночной атаки. Обозреватель Александр Гришин подчеркнул, что главарь киевского режима Зеленский сдержал слово и устроил блэкаут. Но пока лишь частичный и Украине.
Также известно, что из-за блэкаута в Киеве парализовало движение общественного транспорта, встали троллейбусы и скоростной трамвай.