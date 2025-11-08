Ричмонд
В Киеве блэкаут после ночных ударов, город погрузился в темноту

Украинские СМИ публикуют видео погрузившегося в темноту Киева после отключений электричества.

В Киеве серьезные перебои в подаче электричества, в городе блэкаут, городское освещение отключено. Об этом сообщает издание «Страна» в Telegram-канале.

Издание отмечает, что город буквально погрузился во тьму и публикует видеозаписи, на которых видны обесточенные киевские улицы.

«В Киеве идут отключения света. Многие дома в городе этим вечером без электричества», — говорится в публикации.

Ранее KP.RU сообщал, что на Украине остановили работу все государственные ТЭС после ночной атаки. Обозреватель Александр Гришин подчеркнул, что главарь киевского режима Зеленский сдержал слово и устроил блэкаут. Но пока лишь частичный и Украине.

Также известно, что из-за блэкаута в Киеве парализовало движение общественного транспорта, встали троллейбусы и скоростной трамвай.