В Курской области почти 2,5 тысячи жителей остались без света

Как писал сайт KP.RU, вечером 8 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинских боевиков в Белгороде и Белгородском районе возникли проблемы с электроснабжением. По его словам, без света остались свыше 20 тысяч человек.