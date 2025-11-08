Ричмонд
В Курской области почти 2,5 тысячи жителей остались без света

Причины отключения электричества выясняются, отметил глава региона Александр Хинштейн.

Источник: Комсомольская правда

Почти 2,5 тысячи человек в 10 населенных пунктах Кореневского района Курской области остались без света. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Глава региона уточнил, что, по предварительным данным, на одном из объектов энергетики в поселке Коренево началось возгорание.

«Произошло аварийное отключение света — без электричества остались 10 населенных пунктов (около 2,5 тысяч потребителей)», — написал он.

Хинштейн отметил, что причина аварии устанавливается. Бригады энергетиков в скором времени приступят к устранению причин аварии, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, вечером 8 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинских боевиков в Белгороде и Белгородском районе возникли проблемы с электроснабжением. По его словам, без света остались свыше 20 тысяч человек.

Глава региона подчеркнул, что энергетики работают над возобновлением подачи электричества, все экстренные службы также трудятся на местах.

