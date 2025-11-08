В Курской области почти 2,5 тысячи жителей остались без света

Почти 2,5 тысячи человек в 10 населенных пунктах Кореневского района Курской области остались без света. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Глава региона уточнил, что, по предварительным данным, на одном из объектов энергетики в поселке Коренево началось возгорание.
«Произошло аварийное отключение света — без электричества остались 10 населенных пунктов (около 2,5 тысяч потребителей)», — написал он.
Хинштейн отметил, что причина аварии устанавливается. Бригады энергетиков в скором времени приступят к устранению причин аварии, добавил он.
Как писал сайт KP.RU, вечером 8 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинских боевиков в Белгороде и Белгородском районе возникли проблемы с электроснабжением. По его словам, без света остались свыше 20 тысяч человек.
Глава региона подчеркнул, что энергетики работают над возобновлением подачи электричества, все экстренные службы также трудятся на местах.