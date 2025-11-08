Киев погрузился во тьму из-за проблем с электроснабжением. Видео

Напряженная ситуация с энергоснабжением в Украине продолжается с 10 октября. Ранее министр энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как крайне тяжелую, а «Укрэнерго» предупредило о возможных перебоях и пообещало оперативно информировать население о новых решениях.