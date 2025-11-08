Ричмонд
Киев погрузился во тьму из-за проблем с электроснабжением. Видео

Вечером в субботу, 8 ноября, часть районов Киева погрузилась во тьму из-за отключений света. Соответствующие кадры публикуют местные паблики.

Жители столицы Украины и ряда других городов остались без света.

«Некоторые районы Киева погрузились во тьму. Видео постят очевидцы», — сообщается в telegram-канале агентства УНИАН.

Блэкаут наблюдается и во многих районах Харькова. Из-за перепадов напряжения в домах жителей выходят из строя системы освещения. А в некоторых квартирах в Полтаве напряжение подскочило выше 500 вольт.

Напряженная ситуация с энергоснабжением в Украине продолжается с 10 октября. Ранее министр энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как крайне тяжелую, а «Укрэнерго» предупредило о возможных перебоях и пообещало оперативно информировать население о новых решениях.