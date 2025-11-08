Расчёты ПВО уничтожили 15 беспилотников над регионами России за три часа

«В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.
Наибольшее количество беспилотников — 12 — сбили над территорией Республики Крым. Два БПЛА ликвидировали над акваторией Чёрного моря, ещё один дрон уничтожили над Ростовской областью.
Ранее возгорание на объекте энергетической инфраструктуры в Курской области привело к отключению электричества. В результате инцидента без электроснабжения остались примерно 2,5 тысячи жителей десяти населённых пунктов Кореневского района. Бригады энергетиков скоро начнут устранять нарушения. Губернатор региона Александр Хинштейн держит ситуацию на личном контроле.
