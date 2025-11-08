Ричмонд
Расчёты ПВО уничтожили 15 беспилотников над регионами России за три часа

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 15 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за три часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

«В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество беспилотников — 12 — сбили над территорией Республики Крым. Два БПЛА ликвидировали над акваторией Чёрного моря, ещё один дрон уничтожили над Ростовской областью.

Ранее возгорание на объекте энергетической инфраструктуры в Курской области привело к отключению электричества. В результате инцидента без электроснабжения остались примерно 2,5 тысячи жителей десяти населённых пунктов Кореневского района. Бригады энергетиков скоро начнут устранять нарушения. Губернатор региона Александр Хинштейн держит ситуацию на личном контроле.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
