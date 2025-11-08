Ричмонд
Аэропорт Льежа приостановил работу из-за неопознанного летающего объекта

Работа аэропорта Льежа была приостановлена на полчаса из-за появления в воздушном пространстве неопознанного летающего объекта. Об этом сообщила бельгийская авиадиспетчерская служба Skeyes.

По информации службы, воздушный трафик в аэропорту был приостановлен из-за предполагаемого обнаружения неизвестного беспилотника.

«Воздушный трафик в аэропорту Льежа был приостановлен в течение 30 минут в связи с обнаружением, предположительно, неизвестного беспилотника», — говорится в сообщении.

Объект был замечен около 21:00 мск, работа аэропорта возобновилась в 21:30 мск. По сообщениям министерства обороны, диспетчерских служб аэропортов и СМИ, подобные инциденты происходят по схожему сценарию: неизвестные объекты с включёнными огнями появляются вблизи бельгийских авиабаз и аэропортов практически каждую ночь. Попытки воздействовать на них средствами подавления дронов результатов не дали, попытки сбить их не предпринимались.

Ранее сообщалось, что Бельгия планирует запросить консультации со странами НАТО по 4-й статье договора из-за серии инцидентов с неопознанными беспилотниками над своими аэропортами и военными базами. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что дроны были замечены над авиабазами, где размещаются новейшие истребители F-35 и хранится американское тактическое ядерное оружие. Этот факт он охарактеризовал как «нечто очень серьёзное».

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

