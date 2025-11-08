Аэропорт Льежа приостановил работу из-за неопознанного летающего объекта

Ранее сообщалось, что Бельгия планирует запросить консультации со странами НАТО по 4-й статье договора из-за серии инцидентов с неопознанными беспилотниками над своими аэропортами и военными базами. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что дроны были замечены над авиабазами, где размещаются новейшие истребители F-35 и хранится американское тактическое ядерное оружие. Этот факт он охарактеризовал как «нечто очень серьёзное».