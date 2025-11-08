Более 5,6 тысячи абонентов остались без света в Горловке из-за атаки ВСУ

«В результате украинской вооружённой агрессии обесточены посёлки Ртутного комбината, шахты им. Н. А. Изотова, шахты “6/7”», — говорится в публикации градоначальника.
Согласно информации компании «Донецкэнерго», без света остаются более 5,6 тысячи бытовых абонентов, восемь котельных и четыре учебных заведения в горокруге Горловка.
«Городской округ Горловка. В 22:48 мск произошло аварийное отключение электроэнергии, обесточено: 23 трансформаторные подстанции, 8 котельных, 2 школы, 2 детских сада, 5 620 бытовых абонентов», — говорится в заявлении компании.
Ранее сообщалось, что возгорание на объекте энергетической инфраструктуры в Курской области привело к отключению электричества. По данным губернатора региона Александра Хинштейна, в результате инцидента без электроснабжения остались примерно 2,5 тысячи жителей десяти населённых пунктов Кореневского района. Бригады энергетиков скоро начнут устранять нарушения.
