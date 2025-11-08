Ричмонд
Более 5,6 тысячи абонентов остались без света в Горловке из-за атаки ВСУ

Посёлки Ртутного комбината, шахты имени Н. А. Изотова и шахты «6/7», относящиеся к городу Горловка в ДНР, остались без энергоснабжения в результате атаки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил местный мэр Иван Приходько.

Источник: Life.ru

«В результате украинской вооружённой агрессии обесточены посёлки Ртутного комбината, шахты им. Н. А. Изотова, шахты “6/7”», — говорится в публикации градоначальника.

Согласно информации компании «Донецкэнерго», без света остаются более 5,6 тысячи бытовых абонентов, восемь котельных и четыре учебных заведения в горокруге Горловка.

«Городской округ Горловка. В 22:48 мск произошло аварийное отключение электроэнергии, обесточено: 23 трансформаторные подстанции, 8 котельных, 2 школы, 2 детских сада, 5 620 бытовых абонентов», — говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что возгорание на объекте энергетической инфраструктуры в Курской области привело к отключению электричества. По данным губернатора региона Александра Хинштейна, в результате инцидента без электроснабжения остались примерно 2,5 тысячи жителей десяти населённых пунктов Кореневского района. Бригады энергетиков скоро начнут устранять нарушения.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

