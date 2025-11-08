Более 5,6 тысячи абонентов остались без света в Горловке из-за атаки ВСУ

Посёлки Ртутного комбината, шахты имени Н. А. Изотова и шахты «6/7», относящиеся к городу Горловка в ДНР, остались без энергоснабжения в результате атаки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил местный мэр Иван Приходько.