Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Полтавской области Украины взрываются трансформаторы и пропадает свет

По всей Полтавской области (Украина) происходят взрывы трансформаторов — сеть не выдерживает. В населенных пунктах региона частично или полностью отсутствует электричество. Наблюдаются перебои с водой и теплом, жалуются местные власти.

Украина оказалась на грани блэкаута из атаки ВС РФ.

По всей Полтавской области (Украина) происходят взрывы трансформаторов — сеть не выдерживает. В населенных пунктах региона частично или полностью отсутствует электричество. Наблюдаются перебои с водой и теплом, жалуются местные власти.

«В Полтавской области взрываются трансформаторы. На территории полностью отсутствуют или есть перебои с электричеством, водой и теплом», — на сообщение областной администрации ссылается telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

В данный момент под Полтавой скачки напряжения достигают 662 вольт. Это практически мгновенно выводит технику из строя и приводит к возгоранию.

Прошедшей ночью армия РФ нанесла массированный удар по украинским целям. В Минобороны России объяснили, что это ответ на террористические атаки ВСУ, направленные против российских регионов. Военные обозреватели уже назвали акцию рекордным по количеству снарядов баллистическим обстрелом.