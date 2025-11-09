В Полтавской области Украины взрываются трансформаторы и пропадает свет

Прошедшей ночью армия РФ нанесла массированный удар по украинским целям. В Минобороны России объяснили, что это ответ на террористические атаки ВСУ, направленные против российских регионов. Военные обозреватели уже назвали акцию рекордным по количеству снарядов баллистическим обстрелом.