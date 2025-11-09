СМИ: Взрыв газа в Тульской области выкинул женщину из окна

В поселке Куркино Тульской области произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. По словам очевидцев, одну из жительниц выбросило взрывной волной из окна. В результате происшествия пострадали несколько человек. Об этом стало известно в субботу, 8 ноября.
Telegram-канал «Подъем» опубликовал слова местной жительницы, которая рассказала, что взрыв прогремел около восьми утра. Поначалу женщина приняла его за атаку беспилотника. По ее словам, из-за мощной взрывной волны одну из жительниц дома «выбросило в окно», но она осталась жива и была доставлена в больницу. Также сообщается, что осколками серьезно ранен прохожий. Кроме того, пострадали еще одна женщина и мужчина из того же дома, а также двое сотрудников газовой службы.
Очевидица уточнила, что газовщики дважды приезжали по вызову из-за запаха газа. В первый раз им не удалось попасть в квартиру, а во время второго визита, когда они заходили в подъезд, произошел взрыв, говорится в сообщении.
Позже в пресс-службе МЧС Тульской области сообщили, что аварийно-спасательные и поисковые работы по разбору завалов в многоквартирном жилом доме завершены. Также отмечается, что всего для ликвидации последствий происшествия были задействованы 55 единиц техники и 155 человек, из которых 25 единиц техники и 90 человек — сотрудники МЧС. Спасатели оперативно прибыли на место, приступили к разбору завалов и поиску людей. Им удалось деблокировать и спасти одного человека.
По информации МЧС, в результате происшествия пострадали четыре человека, все они доставлены в медицинские учреждения. Также были эвакуированы 10 жителей дома, говорится в сообщении.
Взрыв газа также произошел 25 октября в Сочи. Громкий звук был слышен по всему центру города. Взрывной волной на пятом этаже семиэтажного дома по улице Тимирязева вырвало кусок стены.