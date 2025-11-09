СМИ: Взрыв газа в Тульской области выкинул женщину из окна

Telegram-канал «Подъем» опубликовал слова местной жительницы, которая рассказала, что взрыв прогремел около восьми утра. Поначалу женщина приняла его за атаку беспилотника. По ее словам, из-за мощной взрывной волны одну из жительниц дома «выбросило в окно», но она осталась жива и была доставлена в больницу. Также сообщается, что осколками серьезно ранен прохожий. Кроме того, пострадали еще одна женщина и мужчина из того же дома, а также двое сотрудников газовой службы.