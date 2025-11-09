Ушел из жизни народный артист России Владимир Симонов

Ушел из жизни народный артист Российской Федерации, ведущий актер Театра имени Евгения Вахтангова Владимир Симонов. Артист скончался в возрасте 68 лет. Об этом стало известно в воскресенье, 9 ноября.
— Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова. Горе. Слов нет, только слезы. Светлая память, — сообщили в Telegram-канале Театра имени Евгения Вахтангова.
Симонов, родившийся 7 июня 1957 года, начал свою театральную карьеру после окончания Театрального училища имени Бориса Щукина, поступив в труппу Театра имени Вахтангова. В 1983 году он перешел во МХАТ, но в 1989 году вернулся в Театр имени Вахтангова, где прослужил до конца своей карьеры.
Многие знали Симонова по его ролям в таких постановках, как «Ветер шумит в тополях», «Война и мир», «Дядя Ваня», «Минетти», «Ромул Великий» и «Улыбнись нам, Господи». Актер также участвовал в спектаклях других театров.
Симонов также известен по фильмам «Духless 2», «Перевал Дятлова», «Чернобыль», «Кухня» и «Граница: Таежный роман».