Ушел из жизни народный артист России Владимир Симонов

Симонов, родившийся 7 июня 1957 года, начал свою театральную карьеру после окончания Театрального училища имени Бориса Щукина, поступив в труппу Театра имени Вахтангова. В 1983 году он перешел во МХАТ, но в 1989 году вернулся в Театр имени Вахтангова, где прослужил до конца своей карьеры.