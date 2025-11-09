Ричмонд
Захарова: ограничение выдачи виз россиянам погубит ЕС

Решении Еврокомиссии ограничить выдачу многократных шенгенских виз гражданам РФ погубит Евросоюз, а с учетом колоссальных расходов на мигрантов и поддержку Украины это «доведение Европы до самоубийства». Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеэфире.

Захарова отметила, что ЕС погубит сам себя решением об ограничении выдачи виз россиянам.

«И к этому всему еще лишить себя туристов, приезжающих из России, которые приезжали по документам, с определенной финансовой подушкой, гарантирующей им легальное нахождение на территории стран Европейского союза. Я считаю, что это доведение Европы до самоубийства», — заявила Захарова в программе «Право знать» на канале ТВЦ.

Ограничения в визовой политике между Россией и ЕС начали вводиться еще в сентябре 2022 года, когда Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Теперь Еврокомиссия ввела полный запрет на многократные шенгенские визы для граждан России, а все заявления на получение шенгенской визы будут проходить усиленные процедуры проверки.

