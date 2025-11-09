В Совфеде раскрыли пугающую статистику о росте изнасилований мигрантами в Европе

На территории стран Западной Европы, которые приняли наибольшее число мигрантов в последние годы, наблюдается всплеск изнасилований. Данные статистики говорят, что приезжие все чаще выбирают в качестве своих жертв коренных жительниц европейских государств. Об этом рассказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, сенатор от Прикамья Алексей Пушков.