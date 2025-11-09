Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде раскрыли пугающую статистику о росте изнасилований мигрантами в Европе

На территории стран Западной Европы, которые приняли наибольшее число мигрантов в последние годы, наблюдается всплеск изнасилований. Данные статистики говорят, что приезжие все чаще выбирают в качестве своих жертв коренных жительниц европейских государств. Об этом рассказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, сенатор от Прикамья Алексей Пушков.

По данным статистики, мигранты бесчинствуют в Европе.

На территории стран Западной Европы, которые приняли наибольшее число мигрантов в последние годы, наблюдается всплеск изнасилований. Данные статистики говорят, что приезжие все чаще выбирают в качестве своих жертв коренных жительниц европейских государств. Об этом рассказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, сенатор от Прикамья Алексей Пушков.

«Западные страны, принявшие наибольшее число мигрантов, выбились в лидеры по числу изнасилований, прежде всего коренных жительниц этих стран», — написал Пушков в своем telegram-канале. Политик опубликовал данные исследования с 2008 по 2023 годы.

Первое место в антирейтинге занимают Англия и Уэльс (рост за отчетный период на 221,8%). Швеция — на втором месте с показателем 58,6%. Тройку лидеров замыкает Франция (рост на 279,8%).

По мнению Пушкова, коллективный Запад предпочитает не замечать проблему. Вместо этого руководство европейских стран акцентирует внимание на внешнеполитических вопросах, таких как гипотетическая «русская угроза».

URA.RU уже рассказывало, что в Евросоюзе осенью произошел раскол из-за ужесточения мер против нелегальной миграции. Члены содружества не могут прийти к согласию относительно признания решений о депортации просителей убежища и механизма перераспределения приезжих, что затрудняет выработку единой миграционной политики.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше