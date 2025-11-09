Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Крымском мосту в ДТП погибли два человека

Вечером 8 ноября на автомобильной части Крымского моста (автодорога Новороссийск — Керчь) произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще двое детей пострадали. Об этом сообщает МВД Крыма.

Водитель въехал в бетонное ограждение и перевернулся.

Вечером 8 ноября на автомобильной части Крымского моста (автодорога Новороссийск — Керчь) произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще двое детей пострадали. Об этом сообщает МВД Крыма.

«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Mercedes смертельно травмированы, двое несовершеннолетних доставлены в медицинское учреждение», — рассказали в telegram-канале ведомства.

Предварительно, водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь со стороны Тамани, пытался обогнать пассажирский автобус, следовавший из Краснодара в Севастополь, и не справился с управлением. Авария привела к наезду на бетонное ограждение и последующему опрокидыванию автомобиля.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше