На Крымском мосту в ДТП погибли два человека

Предварительно, водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь со стороны Тамани, пытался обогнать пассажирский автобус, следовавший из Краснодара в Севастополь, и не справился с управлением. Авария привела к наезду на бетонное ограждение и последующему опрокидыванию автомобиля.