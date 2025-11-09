Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли в ДТП на Крымском мосту, место аварии сняли на фото

Два человека погибли на Крымском мосту в результате ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ведомство опубликовало фотографию с места происшествия.

Видно, что легковушка после столкновения с бетонным ограждением получила серьезные повреждения.

В прокуратуре рассказали, что водитель «Мерседеса» решил обогнать пассажирский автобус, направлявшийся из Краснодара в Севастополь, но не справился с управлением, что привело к печальным последствиям.

В ДТП погибли водитель легкового транспортного средства и пассажир.

«Двое несовершеннолетних доставлены в учреждение здравоохранения», — говорится в комментарии ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Прокуратура Республики Крым.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше