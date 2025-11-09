Два человека погибли в ДТП на Крымском мосту, место аварии сняли на фото

Ведомство опубликовало фотографию с места происшествия.
Видно, что легковушка после столкновения с бетонным ограждением получила серьезные повреждения.
В прокуратуре рассказали, что водитель «Мерседеса» решил обогнать пассажирский автобус, направлявшийся из Краснодара в Севастополь, но не справился с управлением, что привело к печальным последствиям.
В ДТП погибли водитель легкового транспортного средства и пассажир.
«Двое несовершеннолетних доставлены в учреждение здравоохранения», — говорится в комментарии ведомства.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: Прокуратура Республики Крым.