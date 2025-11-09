Полиция и ОМОН ворвались на костюмированную вечеринку в российском городе

В Томске правоохранительные органы прервали проведение ежегодной костюмированной вечеринки «Шабаш 2025», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Мероприятие проходило во Дворце культуры «Милана» и в этом году было посвящено цирковой тематике: гости были одеты в костюмы клоунов, а в программе участвовали девушки-акробаты. По данным источника, спустя несколько часов после начала вечеринки в помещение вошли сотрудники полиции и ОМОН.
В течение примерно 2,5 часов правоохранители проводили обыски посетителей, после чего разрешили им покинуть здание. Сообщается, что нескольким участникам мероприятия было запрещено вести видеосъёмку, также их обязали удалить уже отснятые материалы. Ряд человек были задержаны.
Ранее сообщалось, что дагестанского религиозного деятеля задержали в аэропорту Москвы.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.