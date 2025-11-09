Ричмонд
Во Владивостоке сосед избил женщину, полиция выясняет детали

Во Владивостоке сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента, произошедшего в Ленинском районе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Поводом для реагирования стало сообщение, опубликованное в социальных сетях, о нападении на женщину в одном из домов на улице Спиридонова.

Как сообщили в УМВД по городу Владивостоку, в дежурную часть отдела полиции № 1 поступило заявление от 45-летней местной жительницы. Женщина обратилась с просьбой привлечь к ответственности соседа, который, по её словам, причинил ей телесные повреждения.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.