Во Владивостоке сосед избил женщину, полиция выясняет детали

Как сообщили в УМВД по городу Владивостоку, в дежурную часть отдела полиции № 1 поступило заявление от 45-летней местной жительницы. Женщина обратилась с просьбой привлечь к ответственности соседа, который, по её словам, причинил ей телесные повреждения.