Пожарные ликвидировали открытое горение в здании под Екатеринбургом

Спасатели ликвидировали открытое горение в производственном здании со строительными материалами в населённом пункте Медный Свердловской области, где ранее пожар распространился на 800 квадратных метров. Это следует из заявления Главного управления МЧС России по региону.

Источник: Life.ru

«Открытое горение на пожаре ликвидировано. Огнеборцы ведут проливку и разборку сгоревших конструкций», — сказано в публикации. Сообщений о возможных пострадавших в результате пожара пока не поступало.

Напомним, информация о пожаре в Медном появилась вечером в субботу, 8 ноября. Согласно данным местного главк МЧС, огонь охватил двухэтажное здание, в котором хранились стройматериалы. Огонь распространялся по внутренним помещениям, что осложнило работу спасателей и потребовало привлечения нескольких расчётов пожарной охраны. Следственные органы и специалисты по пожарной безопасности проведут экспертные проверки, чтобы установить, нарушались ли нормы хранения материалов или имели место иные факторы, приведшие к возгоранию.

