Пожарные ликвидировали открытое горение в здании под Екатеринбургом

Напомним, информация о пожаре в Медном появилась вечером в субботу, 8 ноября. Согласно данным местного главк МЧС, огонь охватил двухэтажное здание, в котором хранились стройматериалы. Огонь распространялся по внутренним помещениям, что осложнило работу спасателей и потребовало привлечения нескольких расчётов пожарной охраны. Следственные органы и специалисты по пожарной безопасности проведут экспертные проверки, чтобы установить, нарушались ли нормы хранения материалов или имели место иные факторы, приведшие к возгоранию.