Фотографии закладок в телефоне привели к задержанию гражданина Кубы в Петербурге

До этого столичные полицейские задержали мужчину, который вез в такси 100 свертков с наркотиками. Правоохранители обратили внимание на пассажира, потому что он вел себя подозрительно. Запрещенные вещества находились в пакете, который принадлежал подозреваемому. Экспертиза выявила, что в свертках содержится более 60 граммов метадона. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и заключили его под стражу.