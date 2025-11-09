Ричмонд
Фотографии закладок в телефоне привели к задержанию гражданина Кубы в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан 30-летний гражданин Республики Куба Эспинос Родригес, который подозревается в сбыте наркотиков. Об этом в субботу, 8 ноября, сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

По данным ведомства, молодой человек, прибывший в Россию в сентябре с туристическими целями и не имевший регистрации, был замечен на Большом Сампсониевском проспекте.

Во время проверки документов полицейские просмотрели галерею его телефона, где обнаружили фотографии различных мест в другом районе города. По данным издания, снимки соответствовали местам с «закладками» наркотиков.

Следствие считает, что Родригес в Санкт-Петербурге незаконно приобрел 4,33 грамма наркотиков у неустановленного лица. Он планировал сбыть их, разделил на части, упаковал и спрятал в тайники. Полиция обнаружила и изъяла эти тайники.

В отношении иностранца также составлен протокол за употребление психотропных веществ без назначения врача. Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков, говорится в сообщении.

До этого столичные полицейские задержали мужчину, который вез в такси 100 свертков с наркотиками. Правоохранители обратили внимание на пассажира, потому что он вел себя подозрительно. Запрещенные вещества находились в пакете, который принадлежал подозреваемому. Экспертиза выявила, что в свертках содержится более 60 граммов метадона. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и заключили его под стражу.