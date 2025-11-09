Белоруссия надеется на восстановление работы границы с Литвой

Ситуация на границе Белоруссии и Литвы обострилась после того, как Литва в конце октября закрыла границу на месяц, в результате чего сотни литовских грузовиков оказались заблокированы на белорусской территории. Это произошло на фоне инцидентов с метеорологическими зондами, которые, по утверждениям литовской стороны, проникали на их территорию со стороны Белоруссии.