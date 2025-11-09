Паром Seabridge не получил разрешение на заход в порт Сочи и вернётся в Трабзон

Паромное судно Seabridge, которое должно было совершить первый за полтора десятилетия рейс между Турцией и Россией, не смогло получить разрешение на вход в сочинский порт. После более чем двухдневного ожидания на рейде судно вынуждено было вернуться в турецкий Трабзон. Об этом во время общения с РИА «Новости» заявил генеральный директор ООО «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян.