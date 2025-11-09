В ДТП на Крымском мосту погибли два человека

Напомним, 6 ноября в Хабаровске произошло столкновение поезда с пассажирским автобусом. Сообщалось, что, по предварительной версии, водитель автобуса проехал на красный свет светофора и врезался в поезд. Он и три пассажира этого транспортного средства пострадали.