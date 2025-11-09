В ДТП на Крымском мосту погибли два человека

Два человека погибли и два получили пострадали в результате ДТП на Крымском мосту, сообщила прокуратура Крыма.
«В результате происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля, двое несовершеннолетних доставлены в учреждение здравоохранения», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
Согласно предварительным данным, 8 ноября водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» осуществлял обгон пассажирского автобуса Краснодар — Севастополь, но не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.
На место случившегося прибыл прокурор Керчи Денис Кулебякин. Прокуратура Крыма взяла на контроль установление всех обстоятельств инцидента.
Напомним, 6 ноября в Хабаровске произошло столкновение поезда с пассажирским автобусом. Сообщалось, что, по предварительной версии, водитель автобуса проехал на красный свет светофора и врезался в поезд. Он и три пассажира этого транспортного средства пострадали.