Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДТП на Крымском мосту погибли два человека

На Крымском мосту водитель легковой машины не справился с управлением и врезался в ограждение.

Источник: Аргументы и факты

Два человека погибли и два получили пострадали в результате ДТП на Крымском мосту, сообщила прокуратура Крыма.

«В результате происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля, двое несовершеннолетних доставлены в учреждение здравоохранения», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Согласно предварительным данным, 8 ноября водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» осуществлял обгон пассажирского автобуса Краснодар — Севастополь, но не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

На место случившегося прибыл прокурор Керчи Денис Кулебякин. Прокуратура Крыма взяла на контроль установление всех обстоятельств инцидента.

Напомним, 6 ноября в Хабаровске произошло столкновение поезда с пассажирским автобусом. Сообщалось, что, по предварительной версии, водитель автобуса проехал на красный свет светофора и врезался в поезд. Он и три пассажира этого транспортного средства пострадали.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше