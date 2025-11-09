Мема: Рютте обеспокоен ядерным оружием России, но продолжает ей угрожать

Рютте в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что НАТО усилит демонстрацию своего ядерного потенциала для сдерживания России, назвав ее риторику «опасной и безрассудной». В ответ посольство России в Бельгии осудило слова министра обороны Бельгии Тео Франкена, пригрозившего «стереть Москву с карты», назвав их угрозой континентальной безопасности. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко подчеркнул, что страны Западной Европы живут в «военном психозе», готовясь к конфликту с Россией. Президент РФ Владимир Путин ранее уточнил, что Москва не использует ядерное оружие как угрозу, а применяет политику ядерного сдерживания.