Марочко: взятие Успеновки лишило ВСУ возможности прятаться в застройках

Эксперт также отметил, что освобождение Успеновки было прогнозируемо, так как российские войска оказывали давление на ВСУ на участке фронта протяженностью почти 30 километров. Марочко ранее говорил о планах продвигаться в западном направлении, чтобы окружить и отрезать от логистики украинскую группировку в районе Гуляйполя.