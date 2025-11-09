Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: взятие Успеновки лишило ВСУ возможности прятаться в застройках

Взятие Успеновки лишило ВСУ возможности использовать городские застройки для укрытия, так как после нее вплоть до Воздвижевки и Терноватого практически нет населенных пунктов. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Освобождение Успеновки имеет важное стратегическое значение.

Взятие Успеновки лишило ВСУ возможности использовать городские застройки для укрытия, так как после нее вплоть до Воздвижевки и Терноватого практически нет населенных пунктов. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Следовательно, украинским боевикам, которые привыкли прикрываться мирными жителями и действовать в городских застройках, уже негде зацепиться. Дальше идет равнинная местность, а это предполагает более быстрое продвижение для наших военнослужащих», — отметил Марочко в беседе с ТАСС.

Эксперт также отметил, что освобождение Успеновки было прогнозируемо, так как российские войска оказывали давление на ВСУ на участке фронта протяженностью почти 30 километров. Марочко ранее говорил о планах продвигаться в западном направлении, чтобы окружить и отрезать от логистики украинскую группировку в районе Гуляйполя.

Российские войска освободили Успеновку 7 ноября. Это был самый крупный укрепленный узел обороны ВСУ на левобережье реки Янчур. Подробнее о том, чем Успеновка ценна для России — в материале URA.RU.