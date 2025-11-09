Сосед во Владивостоке чуть не задушил женщину из-за парковочного места

Во Владивостоке произошел вопиющий конфликт из-за парковочного места, который едва не закончился трагедией. Житель дома № 44 по улице Спиридонова напал на соседку, припарковавшую автомобиль на место, которое он считает своим. Об этом стало известно в субботу, 8 ноября.
Инцидент, произошедший вечером, зафиксировали на видео. Мужчина сначала разбил яйцо о машину пострадавшей, а затем схватил ее за шею и начал трясти, оставив на теле побои. Очевидцы смогли отпугнуть агрессора.
По словам местных жителей, данный мужчина регулярно «терроризирует» соседей, отстаивая «свое» парковочное место. Пострадавшая уже подала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах происшествия, передает Telegram-канал Amur Mash.
Кроме того, пожилая жительница дома на Амурской улице во Владивостоке уже некоторое время своими выходками беспокоит соседей и даже сотрудников управляющей компании. Недавно она напала на других жильцов с бревном, а одну из соседок сильно укусила за руку.