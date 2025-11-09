Приморца заставили продать автомобиль под предлогом замены домофона

Житель Пограничного стал жертвой мошенников, которые лишили его более 3 миллионов рублей.
Всё началось со звонка от неизвестного, сообщившего о необходимости замены ключей от домофона. Для их активации собеседник попросил назвать пришедший код из СМС.
Сразу же после этого мужчине стали приходить сообщения о входе на портал Госуслуг.
Мужчину обрабатывали 10 дней. Звонили от имени Роскомнадзора, Росфинмониторинга и других официальных органов, постоянно переключая на новых специалистов.
Им удалось убедить 52-летнего приморца, что злоумышленники получили доступ к его личным данным и сейчас пытаются завладеть его имуществом. Чтобы их опередить, надо провести якобы фиктивную сделку по продаже автомобиля.
Под влиянием аферистов полученные средства и всю имеющуюся наличность мужчина перевёл на так называемый «безопасный счёт», реквизиты которого ему указали мошенники.
Лишь позже приморец осознал, что действовал под контролем аферистов, и обратился в полицию.
Общий ущерб от действий мошенников составил 3 095 000 рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
В полиции предупреждают о необходимости сохранения бдительности. Кроме того, напоминают, что никаких «безопасных счетов» не существует, и упоминание о них — первый признак, по которому можно вычислить мошенников.
Полицейские просят никогда и ни при каких условиях не сообщать незнакомцам информацию о себе, счетах в банке или смс-коды, кем бы они ни представлялись.