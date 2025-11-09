Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за три часа сбили 15 БПЛА над Черным морем и двумя регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 до 23:00 в субботу, 8 ноября, ликвидировали 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над акваторией Черного моря и двумя регионами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 до 23:00 в субботу, 8 ноября, ликвидировали 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над акваторией Черного моря и двумя регионами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

— В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 12 дронов уничтожили над территорией Республики Крым, еще два беспилотника сбили над акваторией Черного моря, один БПЛА ликвидировали над территорией Ростовской области.

Всего за ночь 8 ноября над Россией уничтожили 79 украинских дронов. Наибольшее количество пришлось на Ростовскую и Брянскую области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше