Силы ПВО за три часа сбили 15 БПЛА над Черным морем и двумя регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 до 23:00 в субботу, 8 ноября, ликвидировали 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над акваторией Черного моря и двумя регионами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
— В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Так, 12 дронов уничтожили над территорией Республики Крым, еще два беспилотника сбили над акваторией Черного моря, один БПЛА ликвидировали над территорией Ростовской области.
Всего за ночь 8 ноября над Россией уничтожили 79 украинских дронов. Наибольшее количество пришлось на Ростовскую и Брянскую области.