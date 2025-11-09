В США потерпел крушение вертолет

В американском штате Теннесси произошла авиакатастрофа с участием однодвигательного вертолёта Airbus Helicopter EC130T2. Инцидент произошёл 8 ноября вблизи города Лебанон.
Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) подтвердил начало расследования обстоятельств крушения.
Информация о возможных жертвах и пострадавших на данный момент не уточняется.
Ранее сообщалось, что более 5 тысяч авиарейсов в США отменены или задержаны из-за шатдауна.
