На певицу Диану Логинову завели новое дело о дискредитации Армии России

В отношении певицы Дианы Логиновой ранее был составлен административный протокол за организацию несогласованного мероприятия. Исполнительницу приговорили к 13 суткам ареста за организацию несогласованного массового мероприятия. Позже было назначено ещё одно наказание — за мелкое хулиганство, выразившееся в нецензурной брани в исполняемой песне. Следует отметить, что сроки административного ареста по обоим протоколам не суммируются.