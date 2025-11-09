Как потерять три миллиона за десять дней: в Приморье аферисты обобрали мужчину под видом госслужащих

52-летний житель приморского поселка Пограничный лишился трех миллионов рублей, слепо следуя указаниям аферистов, которые несколько дней изображали из себя сотрудников ведомств. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Все началось с безобидного, казалось бы, звонка в мессенджере. Незнакомец представился специалистом по замене домофонов и попросил продиктовать код из смс для «кодировки ключей». Мужчина доверился и сообщил цифры.
И вот тут понеслось. Мужчине начали приходить смс о входе в его аккаунт на «Госуслугах». Сразу после этого раздался новый звонок — на этот раз от «Роскомнадзора». Голос в трубке авторитетно заявил, что нужно срочно поменять пароль от «Госуслуг», чтобы «защитить данные».
Дальше — больше. На протяжении целых десяти дней злоумышленники, постоянно находясь на связи, виртуозно разыгрывали спектакль с участием разных «ведомств». Они убедили мужчину, что помогают ему защититься от других мошенников.
Под их диктовку он провел фиктивную сделку по продаже собственного автомобиля, перевел все свои сбережения на «безопасный счет» через систему быстрых платежей и отдал даже всю наличность, которая хранилась дома. Жертва, находясь под мощным психологическим прессом, выполняла все указания, искренне веря, что спасает свое имущество. Лишь когда на счетах и в карманах не осталось ничего, он очнулся и понял, что его обманули. Общая сумма ущерба составила 3 095 000 рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Следователи и оперативники сейчас проводят комплекс мероприятий по установлению личностей и задержанию злоумышленников.
Полиция Приморья в очередной раз призывает граждан быть бдительными. Никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщайте незнакомцам коды из смс, данные банковских карт и пароли. Ни одно госучреждение не будет звонить вам с требованием перевести деньги или сообщить коды.