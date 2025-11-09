Как потерять три миллиона за десять дней: в Приморье аферисты обобрали мужчину под видом госслужащих

Под их диктовку он провел фиктивную сделку по продаже собственного автомобиля, перевел все свои сбережения на «безопасный счет» через систему быстрых платежей и отдал даже всю наличность, которая хранилась дома. Жертва, находясь под мощным психологическим прессом, выполняла все указания, искренне веря, что спасает свое имущество. Лишь когда на счетах и в карманах не осталось ничего, он очнулся и понял, что его обманули. Общая сумма ущерба составила 3 095 000 рублей.