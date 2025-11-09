Четыре человека пострадали в ДТП на Крымском мосту, двое погибли

По предварительным данным, 8 ноября 2025 года около 20:50 водитель автомобиля «Мерседес Бенц», двигаясь со стороны Тамани, при попытке опередить пассажирский автобус «Краснодар-Севастополь» не справился с управлением. В результате этого водитель совершил наезд на бетонное ограждение, после чего автомобиль перевернулся.