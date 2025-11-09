Четыре человека пострадали в ДТП на Крымском мосту, двое погибли

В Керчи сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на автомобильной части Крымского моста. Об этом в воскресенье, 9 ноября, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
По предварительным данным, 8 ноября 2025 года около 20:50 водитель автомобиля «Мерседес Бенц», двигаясь со стороны Тамани, при попытке опередить пассажирский автобус «Краснодар-Севастополь» не справился с управлением. В результате этого водитель совершил наезд на бетонное ограждение, после чего автомобиль перевернулся.
В результате аварии водитель и один из пассажиров автомобиля «Мерседес» получили смертельные травмы. Двое несовершеннолетних пассажиров были доставлены в медицинское учреждение, говорится в сообщении.
Ранее две массовые аварии произошли в Щербинке. В результате столкновения 15 машин пострадали два человека.