Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Однодвигательный вертолёт потерпел крушение в Теннесси

В американском штате Теннесси потерпел крушение однодвигательный вертолёт Airbus Helicopter EC130T2. Об этом сообщил Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

Источник: Life.ru

«NTSB расследует крушение вертолёта Airbus Helicopter EC130T2, произошедшее 8 ноября неподалёку от Лебанона, штат Теннесси», — уточнила пресс-служба Национального совета.

Информация о возможных жертвах не уточняется.

Ранее момент крушения частного вертолёта в Дагестане попал на видео. На кадрах видно, что воздушное судно утратило контроль, столкнулось с пирсом и разлетелось на части. После падения на жилой дом начался пожар. Напомним, 7 ноября в Дагестане частный вертолёт, следовавший из Кизляра в Избербаш, потерпел крушение в районе посёлка Ачи-Су. Из семи человек, находившихся на борту, четверо погибли сразу, а позднее ещё один скончался в медицинском учреждении.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.