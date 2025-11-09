В России арестована целая группа людей за работу с СБУ

«Почти десяти гражданам РФ и иностранцам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в участии в террористическом сообществе путем взаимодействия с СБУ. Иностранный гражданин является одним из основных фигурантов, он, как считает следствие, установил связь с СБУ», — сообщил источник РИА Новости.