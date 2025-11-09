У 13 младенцев нашли ботулизм из-за сухой смеси, проданной в США

В США у 13 младенцев диагностировали ботулизм после употребления сухой смеси от компании ByHeart Inc. Производитель уже отозвал две партии этого продукта. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Соединенных Штатов Джим О 'Нил в соцсети X.