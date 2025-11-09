На Камчатке продолжаются поиски второго геолога, попавшего под лавину

Вечером субботы на Агинском месторождении в результате схода лавины с площадки унесло буровую установку, в которой находилось двое мужчин. 39-летний машинист подрядной организации, находившийся в ней, найден без признаков жизни, поиски 29-летнего помощника результата не дали и были приостановлены до наступления светлого времени суток.