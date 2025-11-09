Ричмонд
На Камчатке продолжаются поиски второго геолога, попавшего под лавину

Министр ЧС Лебедев: на Камчатке идет поиск второго геолога, попавшего под лавину.

Источник: © РИА Новости

П. -КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя — РИА Новости. Поиски второго геолога, попавшего под снежную лавину на Агинском золоторудном месторождении в Быстринском районе Камчатки, продолжаются, к ним присоединились сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России, сообщил министр ЧС региона Сергей Лебедев.

Вечером субботы на Агинском месторождении в результате схода лавины с площадки унесло буровую установку, в которой находилось двое мужчин. 39-летний машинист подрядной организации, находившийся в ней, найден без признаков жизни, поиски 29-летнего помощника результата не дали и были приостановлены до наступления светлого времени суток.

«Два спасателя ведомства прибыли к месту происшествия. Они доставили лавинные щупы и биперы, с помощью которых будут вестись поиски», — проинформировал Лебедев в соцсети.

По данным министра, спасатели также проведут методический инструктаж и возглавят поисковые мероприятия на месте схода лавины. В настоящее время в поисках задействованы около 20 человек из числа работников предприятия.

Как сообщили в следственном комитете, несчастный случай произошел с сотрудниками горно-металлургической компании «Ареал», которая специализируется на разработке месторождений цветных и драгоценных металлов. Фирма ведет деятельность в 11 регионах страны. В штате предприятия более 16 тысяч сотрудников.

Следственное управление СК и прокуратура Камчатского края по факту происшествия проводят проверки.

