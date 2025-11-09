Пожар в ТЦ «Зелёный остров»: появилось видео последствий возгорания

В городских пабликах появилось видео последствий вчерашнего пожара в торговом центре «Зелёный остров».
Судя по видео, огонь действительно появился в отделе новогодних украшений. Пожар уничтожил праздничный товар. Кроме того, повреждёнными оказались окна торгового центра.
Серьёзный ущерб нанесён и соседним отделам. На кадрах видно сильное задымление в мебельных отделах. Диваны и кровати здесь покрылись слоем копоти и пропитались гарью.
Ранее сообщалось, что огонь возник из-за китайской новогодней гирлянды. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло меньше получаса.
Общую сумму ущерба от пожара пока не озвучили, но уже понятно, что она будет значительной.