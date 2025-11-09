Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в ТЦ «Зелёный остров»: появилось видео последствий возгорания

Сумму ущерба пока не озвучили, но она будет значительной.

Источник: Аргументы и факты

В городских пабликах появилось видео последствий вчерашнего пожара в торговом центре «Зелёный остров».

Судя по видео, огонь действительно появился в отделе новогодних украшений. Пожар уничтожил праздничный товар. Кроме того, повреждёнными оказались окна торгового центра.

Серьёзный ущерб нанесён и соседним отделам. На кадрах видно сильное задымление в мебельных отделах. Диваны и кровати здесь покрылись слоем копоти и пропитались гарью.

Ранее сообщалось, что огонь возник из-за китайской новогодней гирлянды. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло меньше получаса.

Общую сумму ущерба от пожара пока не озвучили, но уже понятно, что она будет значительной.