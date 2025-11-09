В Германии в результате наезда автобуса на пешеходов погибла женщина

В результате серьёзного ДТП в Баден-Вюртемберге на юго-западе Германии погибла женщина. По данным полиции, автобус столкнулся с несколькими автомобилями, после чего выехал на тротуар и совершил наезд на людей. Об этом сообщает портал SWR.