В Германии в результате наезда автобуса на пешеходов погибла женщина

«По данным полиции, погибла 34-летняя женщина», — уточняет портал.
По предварительным данным, несколько человек, включая водителя автобуса, получили травмы. Трое пострадавших были госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в результате ДТП на Крымском мосту погибли два человека, ещё двое пострадали. 8 ноября 2025 года водитель Mercedes-Benz при обгоне автобуса «Краснодар-Севастополь» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля, двое несовершеннолетних госпитализированы.
