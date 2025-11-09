В МЧС рассказали о поисках геолога, попавшего под лавину на Камчатке

На Камчатке продолжается поиск второго геолога, попавшего под лавину.
На Агинском золоторудном месторождении в Быстринском районе Камчатки продолжаются поиски 29-летнего помощника, который попал под снежную лавину вместе с 39-летним машинистом. По сообщению министра ЧС региона Сергея Лебедева, к поисковым работам присоединились сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России.
«Два спасателя ведомства прибыли к месту происшествия. Они доставили лавинные щупы и биперы, с помощью которых будут вестись поиски», — сообщил Сергей Лебедев в ВКонтакте. Спасатели также проведут методический инструктаж и возглавят поисковые мероприятия. Всего в поисках задействованы около 20 человек из числа работников предприятия.
Несчастный случай произошел с сотрудниками горно-металлургической компании «Ареал», которая специализируется на разработке месторождений цветных и драгоценных металлов. Следственное управление СК и прокуратура Камчатского края проводят проверки по факту происшествия.
Ранее сообщалось, что при сходе снежной массы на Агинском золоторудном месторождении на Камчатке погиб один человек. Еще один сотрудник предприятия находится под завалами. Его судьба неизвестна.