В МЧС рассказали о поисках геолога, попавшего под лавину на Камчатке

«Два спасателя ведомства прибыли к месту происшествия. Они доставили лавинные щупы и биперы, с помощью которых будут вестись поиски», — сообщил Сергей Лебедев в ВКонтакте. Спасатели также проведут методический инструктаж и возглавят поисковые мероприятия. Всего в поисках задействованы около 20 человек из числа работников предприятия.