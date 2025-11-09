В Новосибирске судят женщину за попытку крупного мошенничества

По данным следствия, женщина получила от жителя Новосибирска крупную сумму, уверяя, что передаст деньги высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов в качестве взятки. Однако, как выяснилось, она не собиралась этого делать и присвоила средства себе.