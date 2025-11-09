Ричмонд
В Новосибирске судят женщину за попытку крупного мошенничества

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве. Перед судом предстанет 52-летняя жительница Искитима, обвиняемая по ч.3 ст. 30 и ч.4 ст. 159 УК РФ — покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, женщина получила от жителя Новосибирска крупную сумму, уверяя, что передаст деньги высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов в качестве взятки. Однако, как выяснилось, она не собиралась этого делать и присвоила средства себе.

Злоумышленницу задержали сотрудники УФСБ России по Новосибирской области. Собранные доказательства позволили передать дело в суд. На имущество обвиняемой наложен арест, а в случае обвинительного приговора его могут конфисковать.