Раскрыт новый план Европы против России

Пошлины будут введены с целью сокращать зависимость ЕС от РФ, заявил дипломат.

Европа планирует ввести пошлины на некоторые металлы, неорганические химикаты и удобрения из России. Это сделано для сокращения зависимости от товаров из РФ. Об этом сообщают иностранные СМИ.

«Еврокомиссия должна предложить тарифы на железо и сталь, неорганические химикаты и калийные удобрения», — указано в материале Politico. Отмечается, что экспорт этих продуктов за 2024 год составил 5,4 млрд евро.

Высокопоставленный дипломат из ЕС отметил, что эти действия — мера по обеспечению экономической безопасности. По его словам, Евросоюз должен «сокращать зависимость».

Европа планирует ввести пошлины на некоторые металлы, неорганические химикаты и калийные удобрения из России на фоне продолжающегося санкционного противостояния. Ранее правительство РФ ввело ограничения на вывоз минеральных удобрений, что, по мнению экспертов, может привести к росту цен на продукты в странах Запада из-за дефицита сырья и подчеркнуть зависимость некоторых государств от российских удобрений.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
