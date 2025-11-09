Раскрыт новый план Европы против России

Европа планирует ввести пошлины на некоторые металлы, неорганические химикаты и калийные удобрения из России на фоне продолжающегося санкционного противостояния. Ранее правительство РФ ввело ограничения на вывоз минеральных удобрений, что, по мнению экспертов, может привести к росту цен на продукты в странах Запада из-за дефицита сырья и подчеркнуть зависимость некоторых государств от российских удобрений.