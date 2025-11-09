Раскрыт новый план Европы против России

Пошлины будут введены с целью сокращать зависимость ЕС от РФ, заявил дипломат.
Европа планирует ввести пошлины на некоторые металлы, неорганические химикаты и удобрения из России. Это сделано для сокращения зависимости от товаров из РФ. Об этом сообщают иностранные СМИ.
«Еврокомиссия должна предложить тарифы на железо и сталь, неорганические химикаты и калийные удобрения», — указано в материале Politico. Отмечается, что экспорт этих продуктов за 2024 год составил 5,4 млрд евро.
Высокопоставленный дипломат из ЕС отметил, что эти действия — мера по обеспечению экономической безопасности. По его словам, Евросоюз должен «сокращать зависимость».
Европа планирует ввести пошлины на некоторые металлы, неорганические химикаты и калийные удобрения из России на фоне продолжающегося санкционного противостояния. Ранее правительство РФ ввело ограничения на вывоз минеральных удобрений, что, по мнению экспертов, может привести к росту цен на продукты в странах Запада из-за дефицита сырья и подчеркнуть зависимость некоторых государств от российских удобрений.