Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Произошло ДТП в Новосибирской области, среди погибших трое детей

На трассе Р-255 «Сибирь» в Новосибирской области произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, в результате которого погибли шесть человек. Среди погибших — трое детей (возраст 1 год, 8 лет и 10 лет), 35-летняя женщина, а также водитель и пассажир легкового автомобиля, личности которых в настоящее время устанавливаются. Водитель грузовика, 40-летний мужчина, не получил травм. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства и причины аварии. Об этом сообщает региональное МВД.

Срочная новость.

На трассе Р-255 «Сибирь» в Новосибирской области произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, в результате которого погибли шесть человек. Среди погибших — трое детей (возраст 1 год, 8 лет и 10 лет), 35-летняя женщина, а также водитель и пассажир легкового автомобиля, личности которых в настоящее время устанавливаются. Водитель грузовика, 40-летний мужчина, не получил травм. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства и причины аварии. Об этом сообщает региональное МВД.