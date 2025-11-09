Произошло ДТП в Новосибирской области, среди погибших трое детей

На трассе Р-255 «Сибирь» в Новосибирской области произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, в результате которого погибли шесть человек. Среди погибших — трое детей (возраст 1 год, 8 лет и 10 лет), 35-летняя женщина, а также водитель и пассажир легкового автомобиля, личности которых в настоящее время устанавливаются. Водитель грузовика, 40-летний мужчина, не получил травм. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства и причины аварии. Об этом сообщает региональное МВД.